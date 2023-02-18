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İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi

Deprem bölgesine yardım malzemeleri sevki kapsamında 1400 portatif yatak ve bir palet hilti, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:08
İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere yardım amacıyla bölgeye gıda ve ekipman sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda depremzedelere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen 1400 portatif yatağın bulunduğu koliler, Atatürk Havalimanı'nda Katar Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağına yüklendi.
Öte yandan bir palet hilti de deprem bölgesinde kullanılmak üzere aynı uçağa yüklendi. İçinde portatif yatak ve hiltilerin bulunduğu koliler deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Adana'ya doğru yola çıktı.
Yardım malzemelerinin deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda dağıtımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremİstanbulYatakHilti
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