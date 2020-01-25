Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi...
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak...
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesi'nden
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı...
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi

İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan kadınlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen "Taksinin Sultanları" projesi adı altında bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından kadın taksicileri bir araya getirmek amacıyla Çekmeköy'de bir piknik alanında "Taksi Sultanları" adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan bazı kadın taksi sürücüleri basın mensupları ile bir araya geldi.

İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi

İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan kadınlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen "Taksinin Sultanları" projesi adı altında bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından kadın taksicileri bir araya getirmek amacıyla Çekmeköy'de bir piknik alanında "Taksi Sultanları" adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan bazı kadın taksi sürücüleri basın mensupları ile bir araya geldi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:42
10 Okunma
İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi

"KADINLAR DAHA DUYARLI, DAHA DİKKATLİ"

İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası olduğunu, bu plakaların 2 bin 249'unun sahibinin kadın olduğunu, kadın taksi şoförü sayısının da 100-150 arasında olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç, "Bugünkü projemiz 'Taksinin Sultanları' projesi. Yani bu camiada taksici kadınların olması gerektiğini düşünüyoruz.  Ondan dolayı bu projeyi başlattık. Bundan sonra da trafikte kadın şoförlerimizi göreceksiniz. Kadınlar daha duyarlı, daha dikkatli. Bazı olumsuz hal ve hareketler sergileniyor. Şoför bir kadın olunca binen kadın yolcumuz daha rahat hareket edeceğini, kendini daha güvende hissedeceğini düşünüyoruz" dedi. 

Kısa mesafe ve yağmurlu havada yolcu alınmadığı yönündeki olumsuzlukların söylenti olduğunu, kadın şoförlerin artışı ile mesleki kalitenin artacağını savunan Kılıç, "Sarı camiamız sarı çiçekler açacak bundan sonra. Bir bahar esintisi havası olacak" dedi.

"MÜŞTERİLERİN DERTLERİNİ DİNLEMEK HOŞUMA GİDİYOR"

İstanbul'da 7-8 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen İlknur Yılmaz, "Güleryüzlü olduğunuz zaman zorluğu yok. Yaptığımız işte iletişim önemli. Kadınlar ılımlı yaklaştıkları için bu işi daha iyi yaptığını düşünüyorum" dedi. Günde 7-8 saat çalıştığını, yoğun trafikte zaman zaman sıkıldığını söyleyen Yılmaz, "İşimi seviyorum. Müşterilerle sohbet etmek, onların dertlerini dinlemek hoşuma gidiyor" dedi.

2 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Burçin Arabul, kadın şoförü kadın müşterilerin daha çok tercih ettiğini, erkek müşteriler konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKadın Taksi şoförleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği
Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği
Beylerbeyi Polisevi'nde yangın
Beylerbeyi Polisevi'nde yangın
Kartal'da 6 tekne alev alev yandı
Kartal'da 6 tekne alev alev yandı
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın
Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İstanbul bu hafta yağmur var
İstanbul bu hafta yağmur var
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans