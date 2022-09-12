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İstanbul'da zabıta ekipleri 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:12
İstanbul'da zabıta ekipleri 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi

İSTANBUL'da zabıta ekipleri, 1 yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda, kaçak olarak işletilen imalathanelerde üretildiği tespit edilen sahte parfümleri, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde satan 241 kişiden toplam 14 bin 215 sahte parfüm ele geçirdi. Ekipler, sahte parfümleri satan kişilere toplam 4 bin 634 lira ceza yazdı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son 1 yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda, kaçak olarak işletilen imalathanelerde üretildiği tespit edilen sahte parfümleri,  turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yüksek fiyatlara satan 241 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 1 yıl içerisinde bu kişilerin satmak için yanlarında bulundurduğu toplam 14 bin 215 sahte parfüme ise el koydu.

Zabıta ekipleri tarafından ele geçirilen parfümler, İstanbul Zabıta Daire Başkanlığı'na ait bir depoda sergilendi. Parfümlerin özellikle dünyaca ünlü markaların kopyası olması dikkat çekerken, şüphelilerin esans ve su ile doldurulan bu parfümleri turistlere 150 dolara sattıkları öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 12.09.2022 16:16
Anahtar Kelimeler:
İstanbulda Zabıta EkipleriSahte Parfüm
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