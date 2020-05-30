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İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:46
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İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik olmadığı görüldü. Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakimdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSokakYasakKoronavirüsCovid19Pandemi
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