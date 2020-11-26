İSTANBUL'DA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ataşehir sebze meyve halinde çevik kuvvet destekli maske denetimi

Ataşehir'de bulunan meyve sebze halinde dün akşam yapılan denetimlerde maskesiz şekilde çalışan 15 kişiye ceza kesildi. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altındaki çocuk çalışanlara da 3 bin 180 lira para cezası kesildi.



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İçerenköy'de bulunan meyve sebze halinde çevik kuvvet polislerinin desteğiyle maske denetimi yaptı. Çalışanların büyük çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin ise maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri, halde maskesiz şekilde çalışanları tek tek tespit etti ve 15 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 900 lira para cezası kesti. Öte yandan, meyve ve sebze halinde koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecek olan 20 yaş altı 7 hal çalışanına ise kişi başı 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Yapılan denetimde ise toplamda 35 bin 760 lira ceza yazıldı. Meyve sebze halinde bulunan Şendoğan Yaman isimli esnaf, "Ben bu denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Bazı insanların içinde olacak. Çoğu insanın içinde değil. Ben hastalık geçirdim, yaşadım bizzat biliyorum. Zor geçirdim, 20 gün kaldım. Bu hallerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Çoğu insan gece olduğu için takmıyor. Söylediğin zaman tepki veriyorlar. Ben denetlemeden, cezadan yanayım. Ben çift maske takıyorum" dedi.