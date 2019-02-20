İSTANBUL (DHA)
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.
DHA
İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi
İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi
İSTANBUL (DHA)
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.
DHA