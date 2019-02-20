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İstanbul'da yılın ilk süper ayı

İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi

İstanbul'da yılın ilk süper ayı

İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
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İstanbul'da yılın ilk süper ayı

İSTANBUL (DHA)

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSüper Ay
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