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İstanbul'da yeni yılın ilk  'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

İstanbul'da yeni yılın ilk  'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:22
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İstanbul'da yeni yılın ilk  'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarından Taksim Meydanı ve Kadıköy'de de ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı, uzman polis köpeği 'Wisha' da katıldı. Saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerin gece yarısına kadar süreceği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAsayiş
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