İstanbul'da yeni dönem!

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da 2019 yılında 4 ayrı ormanlık alanda kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için yeni bir proje başlattı. Ormanların ve vatandaşların korunması amacıyla başlatılan proje "Doğa devriyesi" adıyla bugün Sultangazi Hacıbektaşı Veli Kent Ormanı'nda çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başladı. İstanbul genelindeki ormanlarda sürecek olan uygulamalarda Motorize Yunus Ekipleri, Çevik Kuvvet Atlı Polis Timleri, Köpek Timleri, Özel Harekat Polisleri ile havadan termal dronelar ve polis helikopteri görev alacak. Haftanın belirli gün ve saatlerinde uygulanacak olan projede ormanlık alanlarda yunus ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapacak. Özel Harekat Polisleri atlı ve köpekli timler araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulunacak. Polis ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirilip, bilinçlendirilecek. Toplamda 61 polisin katıldığı ve bugün ilk kez Sultangazi'de başlatılan uygulama İstanbul'da bulunan tüm ormanlık alanlarda belirli aralıklarla sürecek.

2019 yılında meydana gelen 4 ayrı noktadaki kundaklama olaylarında 7 kişi yakalanmıştı