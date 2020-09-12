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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:33
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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya; Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube müdürlükleri ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan denetlemeleri, Büyükçekmece'de takip etti. Aktaş, denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Denetimleri Albatros Sahili'nde takip eden Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Bu akşam Büyükçekmece'deyiz. 150 noktada 1500 personelimizle birlikte uygulama yapıyoruz. İstanbullun güvenliği için her noktada varız. Her bölgede uygulamalarımız devam ediyor. Pandemi kuralları doğrultusunda vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske takması konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İEM 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın bilançosunu açıkladı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın bilançosunu açıkladı. 15 noktada 1525 personel, 2 deniz limanı şube botu, bir hava ekibi ve 4 eğitimli dedektör köpek ile yapılan denetlemeler sonucunda, 141 bin 240 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 329 kişi ile 103 yoklama kaçağının yakalandığı denetlemelerde çok sayıda sürücüye ve işyerine ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 21.00-23.00 saatleri arasında yapılan 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 15 noktada 1525 personel, 2  deniz limanı şube botu, bir hava ekibi ve 4 eğitimli dedektör köpek ile yapılan denetlemeler sonucunda, 141 bin 240 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 329 kişi ile 103 yoklama kaçağının yakalandığı denetlemelerde çok sayıda sürücüye ve işyerine ceza kesildi. Denetlemelerde 831 araca işlem yapılırken, 29 araç trafikten menedildi. Sürücülere 194 bin 054 TL para cezası kesildi. 778 işyerinin denetlendiği uygulamada 14 işyerine işlem uygulanırken, 1122 TL idari para cezası kesildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH İLE DEĞİŞİK MİKTARLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde ayrıca, 28 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 fişek ele geçirildi. Değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiği denetimlerde; 26 kök hint keneviri, 5 bin 536.5 gram uyuşturucu madde, 164 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin 595 TL ile 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alına kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezlerine ve emniyet müdürlüklerine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Huzur OperasyonuPolisEmniyet
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