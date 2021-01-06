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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:25
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Kuki" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

DHA

Son Güncelleme: 06.01.2021 14:51
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Huzur Operasyonuİstanbul
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