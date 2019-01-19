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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi

İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur 2019-2" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi

İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur 2019-2" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:53
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi

İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 2'nci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durudurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri aramalar yaparken sürücüler GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Kara'da denetime katılarak araçlarda arama yaptı.

TAKSİM MEYDANI'NDA DENETİM

Denetimlerin olduğu bir diğer nokta da Taksim Meydanı oldu. Polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Denetimleri,n gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYeditepe Huzur
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