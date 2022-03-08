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İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı

08 Mart 2022 Salı 10:09
İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Eyüpsultan ilçelerinde 25 adreste, kimlikleri tespit edilen 20 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilerin adreslerine girerek arama yaptı. Pendik Yenişehir Mahallesi’nde site içerisindeki daireye  giren ekipler, burada arama yaparak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu SatıcılarıOperasyonİstanbul
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