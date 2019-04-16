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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı 

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı 

16 Nisan 2019 Salı 09:58
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (DHA)

İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi. Kağıthane'de ise kaçmaya çalışan bir şüpheliyi polis yakaladı.   

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi. 

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. 

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ POLİS YAKALADI 

Operasyonda diğer bir adres de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katıydı. Kapının açılmaması üzerine özel harekat polisleri koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede bulunan bir kişi balkondan atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonuİstanbul
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