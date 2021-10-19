Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431.53
ALTIN
531.11
DOLAR
9.2874
STERLİN
12.8042
EURO
10.8227
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aranmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

19 Ekim 2021 Salı 08:29
6 Okunma
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok ilçesinde saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik şube ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi. Operasyona Özel harekat polisi, Narkotik şube ekipleri ve İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden biri Bahçeşehir'de bulunan rezidansın 6. katıydı. Özel hareket ekiplerince dairenin kapısının kırılarak girildiği evde narkotik madde araması yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Rami Kuru Gıda Hali'nde yıkım
Rami Kuru Gıda Hali'nde yıkım
İstanbul’da gırgırlar, olta balıkçılarını isyan ettirdi
İstanbul’da gırgırlar, olta balıkçılarını isyan ettirdi
Kağıthane'de yangın
Kağıthane'de yangın
Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar
Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar
Beşiktaş'ta kaza
Beşiktaş'ta kaza
Kaçak hafriyatçılar işi abarttı...
Kaçak hafriyatçılar işi abarttı...
Sultangazi'de dev fare kabusu!
Sultangazi'de dev fare kabusu!
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma