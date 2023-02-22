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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı

Kentte 29 Ocak-21 Şubat tarihlerinde yapılan operasyon ve denetimlerde 1 ton 119 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

22 Şubat 2023 Çarşamba 12:28
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 29 Ocak-21 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 2 bin 939 şüpheliden 363'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde 29 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Söz konusu operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 63 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap, 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul genelinde operasyonlar
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyetin diğer ilgili birimleri ve ilçe ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı operasyon, denetim ve takipli çalışmalar neticesinde 2 bin 911 şüpheli yakalandı.
Söz konusu çalışmalarda da 56 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüphelilerden 339'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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