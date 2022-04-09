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İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yapılan yüzde 40 zam kararı bugün uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeyle yolculuk yapan İstanbullular zamdan şikayetçi olduklarını söylediler.

09 Nisan 2022 Cumartesi 17:39
İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 zam bugün itibariyle uygulamaya başladı. Tam bilet 5.48 liradan 7.67 liraya yükseldi. Aylık tam abonman 430 liradan 602 lira oldu. Öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 liradan 3,74 liraya yükselirken; öğrenci abonman ücreti 78 lira iken 109 oldu. Taksi açılış ücreti 9,8 liraya, kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı. Zamlı tarife ile seyahat edenler zamların yüksek olmasından şikayet etti.  

"ZAMLARDAN HERKES ŞİKAYETÇİ"

Üniversite öğrencisi Fatih Yıldız, "Ulaşım zamları beni çok etkiliyor. Bilet fiyatları 2.67 liraydı. Ama şu an 3 lirayı geçti. Öğrenci tarifesi abonman 78 liraydı. O da 110 lira oldu. Zamlardan herkes şikayetçi. Mezun olsak daha kötü olacak" dedi.

"ZORUNLU OLARAK ÖĞRENCİ OLDUM"

Osman Kuru, "Ben öğrenci olmak zorunda kaldım. Zorunlu olarak öğrenci oldum. Hem okuyup hem okumak çok zor. Ev geçindiriyorum. Baktım ki başa çıkamıyorum. Ben işe girdiğimde bilet fiyatı 2.5 liraydı. En son olarak 7.67 lira oldu. Öğrenci oldum. Bir yıldır da öğrenci akbili kullanıyorum. Memnun değiliz ama başa gelen çekilir" diye konuştu.

"MAZOT FİYATLARI BİZİM BELİMİZİ BÜKTÜ" 

Taksi şoförü Atilla Yaman, "Yeni tarife daha bugün başladı. Ama işler düşer. Yolcular ücretleri çok pahalı buluyor. Müşteriler çok zam olmuş diye tepki gösteriyor. Aldığım 7-8 müşteri aynı şeyi söyledi. Şu ana kadar mazota çalışıyorduk. Mazot fiyatları bizim belimizi büktü" dedi.

"ZAM MAL SAHİPLERİNE YARADI"

Kerami Yıldız, "Şu an taksi sahipleri 900-950 lira yevmiye istiyor. Daha önce 700-750 liraydı. Zam mal sahiplerine yaradı. Bizle bir alakası yok. Birkaç gün sonra bu zamlar bizi de etkileyecek. İleriki zamanlarda müşteriler sıkıntı yaşayacaklar" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 09.04.2022 17:46
Anahtar Kelimeler:
İstanbulUlaşımYolcuMinibüsOtobüsİETTZam
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