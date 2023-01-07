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İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Beyoğlu'nda tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 10:03
İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Taştan Yılmaz'ın (42) kullandığı 34 EER 722 plakalı motosiklet, Kulaksız Mahallesi Hasköy Tüneli'nde duvara çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTünelKazaTrafik KazasıMotosiklet
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