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İstanbul'da trafikte 1 yıl içinde yüzde 30 artış; hava kirliliği de arttı

İstanbul'da son günlerde trafik yoğunluğunda artış dikkat çekiyor. 

30 Ekim 2022 Pazar 18:04
İstanbul'da trafikte 1 yıl içinde yüzde 30 artış; hava kirliliği de arttı

İSTANBUL (DHA)

İBB'nin trafik yoğunluğu haritası hafta için akşam iş çıkışı saatlerinde yüzde 70'leri gösteriyor. Trafik Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Sıkışıklık indeksine baktığımız zaman 1 yıl içinde yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkmış. Bu da trafikteki artış yüzde 30 demek" dedi. Trafikle birlikte hava kirliliği de arttı. Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Trafikte 10 kilometre hızla gidince, yüzde 50 ile 100 oranında daha fazla yakıt tüketiliyor. Bu da hava kirliliğine neden oluyor" diye konuştu.

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik de "Bazı bölgelerin trafikten kaynaklanan kirlilikten daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Avrupa yakasında, Bağcılar ve çevre ilçelerde ciddi bir partikül kirliliği var. Anadolu yakasında da Maltepe ve Kartal bölgesinde durum benzer " şeklinde konuştu. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre hava kirliliğinin temel nedenleri arasında da ulaşım yer alıyor. Büyükşehirlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan trafik yoğunluğu, hava kirliliğine de etkiliyor. TÜİK verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor. Her geçen gün trafiğe katılan yeni araçlarla birlikte hava kirliliği riski de artıyor. 

Uzmanlar trafik sorununa, hava kirliliği açısından da çözüm bulunması gerektiğini belirtirken, sürücüler ise, İstanbul trafiğine çözüm bulunamayacağını savunuyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafikHava Kirliliği
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