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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

Günün ilk ışıklarından itibaren yola çıkan İstanbullular, haftanın ilk iş gününde yüzde 70'e ulaşan trafikle güne başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:22
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

Günün ilk ışıklarından itibaren yola çıkan İstanbullular, haftanın ilk iş gününde yüzde 70'e ulaşan trafikle güne başladı. İBB'nin trafik haritasına göre sabah saatlerinden itibaren trafik yüzde 70'e ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde  özellikle D-100 Karayolu Cevizlibağ-Mecidiyeköy yönünde trafik yaşandı. Araç trafiğinin yanı sıra toplu ulaşım araçlarıyla iş yerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. 

DHA

Son Güncelleme: 08.03.2021 09:53
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafikYoğunYoğunluk
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