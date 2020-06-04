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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:44
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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti.  Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUlaşımİETTOtobüs
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