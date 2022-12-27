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İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam

27 Aralık 2022 Salı 15:33
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam

İSTANBUL - UKOME toplantısında alınan kararla, İstanbul'da 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL'den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksilerde kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME olağanüstü toplantısı bugün saat 11.00'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantı Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Geçen hafta yapılan UKOME toplantısında, asgari ücretin açıklanmamasından dolayı 2023 yılı toplu taşıma ücretleri de belirlenmemişti. Bugün yapılan toplantıda toplu ulaşıma 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 29,10 zam yapıldı. Servis ücretlerine ise okulların ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı.  

Yapılan zamlarla yeni ücret tarifeleri şöyle açıklandı; Tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL, tam abonman ücreti 602 TL'den 777 TL, öğrenci abonman ücreti 109 TL'den 140 TL, sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL, sarı taksi mesafe ücreti kilometrede 6,30 TL'den 8,51 TL, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL, Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL ve metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL, minibüs indi-bindi ücreti 5,25 TL'den 7 TL, okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 TL'den 792 TL, personel servisi 10-17 koltuk (minibüs) ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL. 

DHA

Son Güncelleme: 27.12.2022 15:51
Anahtar Kelimeler:
Toplu UlaşımZamTaksiServis ücretleri
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