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İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

16 Aralık 2021 Perşembe 13:44
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İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

İSTANBUL - İstanbul'da  elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13, servis ücretlerine ise yüzde 27.12  zam talebi, UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde  gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 43.87 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam yapılması teklif edildi. Yapılan görüşmeler sonunda elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13 ve servis ücretlerine ise yüzde 27.12  şeklinde oylatılan teklif oy çokluğuyla reddedildi.


 

"ORANLARIN TEK SEFERDE AYNI ORANDA OYLANMASI LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, ulaşım sektörünün hepsine aynı anda zam yapılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Toplu taşımayı durdurmayalım. Toplu taşımadan kaçanlar özel otomobile gider diyorsunuz. Allah aşkına özel otomobili mi var insanların? Dolayısıyla bu tekerleğin dönmesi lazım. Bu oranların tek seferde aynı oranda oylanması bence çok önemli"


 

"MAĞDURUZ, YÜZADE 100 ZAM İSTİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksilerin açılış ücretine yüzde 100 zam yapılmasını talep ederek, "Ulaşım ücretlerine zam yapılırken bizi üvey evlat olarak görmeyin. Biz bunu yıllarca söyledik. Biz hakettiğimiz zamı hiçbir zaman alamadık. Hakettiğimiz oranda bugün burada zam yapılsın. Biz  mağduruz. Bizim haklarımız verilsin. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı. Biz indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100 oranında zam istiyoruz. Kilometre başı ücrete de en az yüzde 60 zam yapılmasını talep ediyoruz. Minibüslerde indi-bindi ücretinin 4 lira olmasını talep ediyoruz" dedi. 


 

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN ZAMLARI AYRI AYRI OYLAYIN"

Zam oranlarının ayrı ayrı oylanmasını talep eden Aksu, "Bu tekerin dönmesi lazım. Teker dönmezse İstanbul halkı mağdur olacak. Taksici işini yapmıyor diye dayak yiyeceğiz. Bu masadan zam oranıyla çıkalım. Bizim ne suçumuz var. Zamları ayrı ayrı oylayın. Neden ayrı ayrı oylamıyorsunuz? Allah rızası için yapmayın etmeyin" dedi. 

 

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2021 13:56
Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaZam Talebiİstanbul
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