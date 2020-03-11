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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

İstanbul'da İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne (ÖHO) sefer aralarında dezenfektasyon uygulaması yapıldı. Kadıköy'de de yapılan uygulamada hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan "Crystalin" kullanıldı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:09
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanıldı. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi.

Dezenfekte çalışma yapılan  otobüsün sürücüsü Ahmet Oğuz, "Çok iyi oldu. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" diye konuştu. Taner Bal, "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Önlemi baştan almak gerekli. Koronavirüs ülkemizde bekleniyordu. 1 ay öncesinden önlemler alınmıştı. Ekipler bütün peronlarda dezenfekte çalışması yapıyor. Çalışmaların sadece peronlarda değil, ortak kullanılan okul, cami her yerde yapılmalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKoronavirüsToplu TaşımaOtobüsYolcuTaşımaİBB
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