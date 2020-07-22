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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:14
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim

İSTANBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Maltepe'de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. 


FAZLA YOLCU ALARAK CEZA YİYEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Maltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, "Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Bende para kazanmak zorundayım" diyerek kendisini savundu. İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 16.00'da tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulToplu TaşımaDenetim
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