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İstanbul'da terörle mücadele kapsamında denetim yapıldı

Beyoğlu, Şişli, Maltepe, Ataşehir, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe'de yapılan denetimde aranan şüpheliler yakalandı, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi

26 Ocak 2023 Perşembe 12:04
İstanbul'da terörle mücadele kapsamında denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı ilçelerinde "terör huzur güven" denetimi yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün koordinesinde provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik özel harekat ekipleri ve hava desteğiyle denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, kalekollardan zırhlı araçlarla çıkarak Beyoğlu, Şişli, Maltepe, Ataşehir, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe'de belirlenen noktalarda faaliyet yürüttü.
Silahlı terör örgütlerinin sözde önemli hafta olarak saydıkları günlerde de sahada görev alan ekipler, vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalarını sürdürdü.
Polis ekipleri, akşam saatlerinde yaptıkları denetimde çok sayıda kişiyi sorguladı, kıraathane ve kafe gibi noktaları kontrol etti.
"Terör huzur güven" denetimi sonucunda aranan bazı şüpheliler yakalanırken, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluşişliMaltepeAtaşehirSarıyerGaziosmanpaşaSancaktepeTerörOperasyonİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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