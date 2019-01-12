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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A adlı kişileri gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kişilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 12.01.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerörİstanbul
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