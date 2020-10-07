Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
478.123
DOLAR
7.8581
STERLİN
10.1436
EURO
9.2524
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Son Dakika
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
İstanbul'da terör operasyonu
Son Dakika
İstanbul'da terör operasyonu
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Son Dakika
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:15
9 Okunma
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi(ESP) Eş Genel Başkanı olduğu öğrenilen Şahin Tümüklü'yü gözaltına aldı. Bir süre adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulEmniyetPolisTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı!
Meteoroloji'den yeni uyarı!
DSÖ'nün Türkiye'deki en yetkili ismi konuştu
DSÖ'nün Türkiye'deki en yetkili ismi konuştu
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Belediyeden AFAD gönüllülerine sertifika
Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Güngören'de telefon dolandırıcılarına operasyon
Güngören'de telefon dolandırıcılarına operasyon
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın
Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın
Sultangazi'deki trafik kazasında sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Sultangazi'deki trafik kazasında sağlık görevlisi hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma