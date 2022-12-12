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İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL'da son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:30
İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda farklı uyruklarda toplam 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüGöçmenKaçak Göçmen
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