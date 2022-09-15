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İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı

İSTANBUL'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtirken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür" dedi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:32
İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı

Kiminin gözü şişti, kimin bacakları kaşımaktan yara oldu. İstanbul'da sivrisinek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı. Uzmanlar yaz mevsimin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu, dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini belirtiyor. Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.  

"ALERJİ VARSA BİLİNÇ KAYBI OLUŞABİLİR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle  reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Örneğin bir hastamız kendisini ısıran sivrisineklerin farklı olduğunu söyledi. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar. Özellikle alerjisi, astımı olan kişileri sivrisinek ısırdığı zaman, vücudunun farklı yerlerinde de reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebiliyor. Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" şeklinde konuştu.

"0 KAN GRUBUNDAKİLERİ TERCİH EDİYORLAR"

Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay  "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Belli kan gurubundaki kişileri tercih ediyorlar. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir" diye konuştu.

"İLAÇ DİRENÇ GELİŞTİREBİLİR"

Prof. Doç. Dr. Kutlubay, ilaçların sineklere direnç kazandırabileceğini belirterek, "Zamanında ilaçlama yapmak lazım. İlaçlama işe yarayabilir ama, kökünü kurutmuyor. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var. Sivrisineklerin mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz de mevcut. O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın" dedi.

"KAŞINTI ARTINCA HASTANEYE BAŞVURDUM"

Bacaklarındaki sinek ısırıklarına dayanamadığı için hastaneye gelen Uğur Fidan, "Bahçeye gittim, oradan çıktıktan sonra her yerim şişmeye başladı. Önce kaşınmaya başladı, kaşıdıkça daha çok şişmeye başladı. Artınca da hastaneye başvurdum. O kabartılar yara olana kadar kaşınmaya devam ediyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yakınlarımda da duyduğum oluyor, özellikle bahçelerde çok oluyormuş" dedi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen Reyhan Dağ, "Kızımı ve beni ısırdı. Günlerce aynı yer kaşınıyor. Tatlı bir kaşıntı ama, günlerce sürmesi sıkıntı oluyor. Kaşıntının devam etmesi sorun" dedi.

"ÇOCUK KAŞINTIDAN AĞLIYOR"

Ömer Koçak ise kendisi ve yeğeni için hastaneye geldiğini belirterek "Geceleri yatamıyoruz, çocuğu yatıramıyoruz. Ağlaması durmuyor. Hastaneye getirdik, daha kötü olmasın diye. Havalar sıcak olduğu için camları da kapatamıyoruz. Isırdıkları zaman yara olana kadar kaşındırıyor" dedi. 

DHA

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