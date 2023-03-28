İstanbul'da sahte sürücü belgesi ve kimlik düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Ü. ve A.T'nin yurt dışına çıkmak isteyenler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilere sahte kimlik ve belge düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin Beylikdüzü'ndeki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı isimler adına düzenlenmiş 100 sahte kimlik belgesi, 10'u eski tip 60 sahte sürücü belgesi, 5 bin boş çipli kimlik kartı, çeşitli sahte belgeler ile sahte evrak hazırlanmasında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda, T.Ü ve A.T. de gözaltına alındı.

Yurt dışındakiler için sahte sürücü belgesi hazırlamışlar

Yapılan çalışmada, sahte kimlik siparişi veren kişilerin "kasten öldürme" gibi suçlardan arandığı, şüphelilerin herhangi bir suç kaydı bulunmayan vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte belgeleri kurye ve kargo vasıtasıyla ilgili kişilere ulaştırdıkları tespit edildi.

İncelemelerde, yurt dışında yaşayan ve ehliyeti olmayan kişilere de Türkiye'den alınmış gibi gösterilen sahte sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.