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İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşları hackemeye çalışarak örgütsel faaliyet yürüten Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyon kameralara yansıdı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:39
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İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşların hesaplarını hackleyerek örgütsel propaganda yapan kişilere yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilere yönelik yapılan operasyon polis kameralarıyla kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonEmniyetPolisTerörTerörist
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