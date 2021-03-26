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İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike

İstanbul'da birçok yerde bulunan palmiye ağaçları, "kırmızı böcek" tehlikesi altında. Şu ana kadar 1500 palmiye ağacının kesildiğini belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor, ilaçlamaya dirençli" dedi.

26 Mart 2021 Cuma 14:34
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İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike

İSTANBUL - İstanbul'daki palmiye ağaçları tehlike altında. Çok sayıda palmiye ağacı "kırmızı böcek" nedeniyle kesildi. 

Palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan "Kırmızı Palmiye Böceği"ne karşı,  İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor.  


 

"1500 PALMİYE AĞACINI İMHA ETTİK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kırmızı palmiye böceği sadece palmiye ağaçlarını etkiliyor. Bu böcek ilk kez Çin'de tespit edildi. Akabinde bu böcek yayılarak Arap Yarımadası ve Akdeniz kuşağında bulunan birçok palmiye ağacına zarar verdi. Kırmızı palmiye böceği ilaça karşı çok dirençli bir böcek türü. Kırmızı palmiye böceği ilk defa Türkiye'de 2006 yılında görüldü. İstanbul'da ise 2012 yılında Ataşehir'de bir palmiye ağacında tespit ettik. 2012- 2013 yılında 545 ağacın imhasını gerçekleştirdik. Yine bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir proje hazırladı. Sürekli denetlemeler yaparak ve vatandaşlarımızda gelen şikayetleri dikkate alarak 1500 ağacı imha ettik" dedi.


 

"ERGİN BİR KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ 300 ADET YUMURTA BIRAKABİLİYOR"

2021 yılı içerisinde 38 ağacı imha ettiklerini belirten Karaca, "Kısa süre içerisinde bu çok ağacı imha etmemiz bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Kırmızı palmiye böceği havalar ısınır ısınmaz uçuyor. Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor ve gittiği ağaçları tekrar tekrar enfekte edebiliyor. Bizlerde bu durumu önlemek için daha çok kış döneminde kırmızı palmiye böceği ile mücadele ediyoruz. Çünkü bir tane ergin dişi 300 adet yumurta bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.


 

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Kırmızı palmiye böceğinin tek zararının diğer palmiye ağaçlarına olduğunu söyleyen Karaca, "Kartal'da bulunan bu palmiye ağacı enfekte olmuş durumda. Ağacın ortasının çöktüğünü görüyoruz. Bizler bu ağaç için işaretlememizi yaptık. Yakın tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz tarafından imhası gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Vatandaşlarımız ve site yöneticileri palmiye ağaçlarında herhangi bir kuruma gördükleri zaman İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber versinler biz o bölgede anında gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirelim" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalmiyelerKırmızı Tehlikeİstanbul
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