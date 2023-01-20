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İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı

İstanbul'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:26
İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.

Sabah erken saatte okula gelen Mimar Sinan İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri karnelerini aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, okul bahçesinde yapılan törende karnelerini alan öğrencileri tebrik etti.

Törende şiir okuyup dans gösterisi yapan öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

Törenin ardından sınıflara giren öğrencilere, öğretmeleri tarafından karneleri verildi.

Karnesini alan öğrencilere okul bahçesinde patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

4. sınıf öğrencisi Aden İdiş, karne aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Takdir aldım. Ders notlarım çok iyi. Tatilde teyzemlere gideceğim." dedi.

Öğrencilerden Miraç İşleyen de dönem içinde çok çalıştığını, beklediği notların geldiğini ve takdir aldığı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, tatilde ödevlerini yapacağını söyledi.

AA

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İstanbulOkulöğrenciEğitimKarneTatil
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