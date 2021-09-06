İstanbul'da öğrenci servislerine denetim

Yeni eğitim öğretim döneminde okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'un birçok noktasında denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

"HER ZAMAN BÖYLE UYGULAMA OLSUN"

Servis şoförü Şaban Öksüz, " çok yerinde bir uygulama. Her zaman böyle uygulama olmasını istiyoruz. Koronavirüs önlemlerine de dikkat ediyoruz. Aşılarımı oldum. HES kodum her şeyim yerinde. Hiç sıkıntı yok" dedi.