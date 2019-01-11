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İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı.  Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. 

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı.  Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. 

11 Ocak 2019 Cuma 09:18
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İstanbul'da narkotik operasyonu

METAMFETAMİN İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE VE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, evde bulundurdukları uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvalete atarken, diğer bir kısmını da pencereden arka sokağa attı. Polis ekipleri, hassas burunlu ve eğitimli 'Ceviz' isimli narkotik polis köpeğiyle evde ve uyuşturucunun atıldığı sokakta arama yaptı. Polis köpeği, hem evdeki hem de sokağa atılan uyuşturu maddeleri buldu. Yapılan detaylı aramalar sonucunda, satışa hazır metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra bir miktar extacy hap ve nakit para ele geçirdi. 

ÇETE LİDERİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİS ÇIKTI

Narkotik polisleri, operasyon sonucunda evde bulunan 4'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında polis memurluğundan ihraç edilen ve çete lideri olduğu belirlenen İ.D. isimli bir kişinin de olduğu öğrenildi. İ.D'nin 20 ayrı suçtan da kaydının bulunduğu belirtildi. 

Narkotik polis ekipleri, ilk operasyondan elde edilen bilgilerin de ışığında operasyonlarına gece boyunca devam etti. İstanbul'da belirlenen diğer adreslere de baskın yapan polis ekipleri, tüm operasyonlar sonunda aralarında kadınların da bulunduğu toplam 25 kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikOperasyon
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