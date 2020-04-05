İstanbul'da metro seferlerinde değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.