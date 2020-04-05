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İstanbul'da metro seferlerinde değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

05 Nisan 2020 Pazar 07:53
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İstanbul'da metro seferlerinde değişiklik

"Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBMetroSeferKoronavirüsSalgınHastalık
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