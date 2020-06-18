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İstanbul'da maske takma zorunluluğu başladı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

18 Haziran 2020 Perşembe 09:06
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İstanbul'da maske takma zorunluluğu başladı

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE ZORUNLULUĞUNA UYULMADI

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yasağa uyulmadı. Bazı vatandaşların maskeyi çenesinin altına taktığı görülürken vatandaşların büyük bölümünün maske takmadığı görüldü.

"MASKE GİRİŞ KARTI GİBİ OLDU"

İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlardan bazıları maske zorunluluğunun iyi olduğunu belirtirken bazıları da maskenin psikolojisini bozduğunu söyledi. Maskenin giriş kartı gibi olduğunu söyleyen vatandaş, "Bu maske bizim psikolojimizi bozdu. Giriş kartı gibi oldu. Her yere gidiyoruz maskesiz girilmiyor. Psikolojimiz bozuldu. İnsanlardan uzak kalıyorum. Maske takmıyorum. Gece olduğu için takmıyorum" derken, bir vatandaş ise kararın etkili olacağını düşündüğünü belirterek, "Biz hep maske takıyoruz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak. Hiç birinde yok. Zaten sorun her zaman buydu. Umarım bu yasak vatandaşlara etkili olur. Ya çenelerinde ya kafalarında, kafalarının arkalarında ya da başka yerlerinde maskeler görüyoruz. Umarım artık hep ağızlarında burunlarını kapatarak dolaşırlar" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 18.06.2020 09:08
Anahtar Kelimeler:
İstanbulMaskePandemiCovid19Koronavirüs
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