İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da kumar oynandığı tespit edilen mekanlara baskın yapıldı. 170 ekip, 386 polisin katıldığı baskında; 451 kahvehane, kıraathane, kafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlarda 3 bin 936 kişi GBT sistemi üzerinden sorgulanırken, kumar oynayan 92 kişi de gözaltına alındı. Haklarında 'kabahatler kanunundan' işlem yapılan şüphelilere toplam 168 bin 348 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

9 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Baskınlarda kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 iş yeri mühürlendi. Baskınlarda 1 kumar makinesi, 13 Hard disk, okey takımları, iskambil kağıtlarına da el konuldu.