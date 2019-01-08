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hafif kar duşu
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İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.

08 Ocak 2019 Salı 10:06
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İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu

İSTANBUL

Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKış
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