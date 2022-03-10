Başakşehir'de kar etkili oldu

BAŞAKŞEHİR'de kar etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı ile üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Cevizlibağ D-100'de son durum

İSTANBUL'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Cevizlibağ da kar etkili oldu. D-100 Karayolu'nda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İstanbulluların toplu ulaşım araçlarını tercih ettikleri görüldü.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Üsküdar’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Çocuklarıyla gelen bir aile kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçları zaman zaman tuzlama yaptı.

Çocuğuyla Çamlıca Tepesine gelen Selçuk Kork, "Sabah eşimi işe bıraktım. Dönüşte çocuk 'baba kar topu oynayalım' deyince biz de buraya geldik. Çocuğumla birlikte kar keyfini çıkarıyoruz." dedi.

4 Yaşındaki Eyüp Tuğra Kork "Henüz kardan adam yapmadık. Babamla birlikte kar topu oynuyorum. Daha da kar yağacak." diye konuştu.

Anadolu Yakası'nda kar yağışı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nın ardından Anadolu Yakası'nda da etkisini kendini gösterdi. O noktalardan biri Kavacık oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı ile üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

Beylikdüzü yoğun kar yağışının etkisi altında

Sibirya üzerinden gelen ve 'Aybar' kar fırtınası olarak adlandırılan soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Aybar fırtınası İstanbul'da etkili olmaya başladı. Etkili olmaya başlayan yağıştan dolayı işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana yollarda yapılan yoğun tuzlama nedeniyle yollarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Silivri beyaza büründü

Silivri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Merkez dahil, ilçe geneli beyaza büründü. Üst geçitlerde yayalar zaman zaman yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaptı.

Aydos Ormanı beyaza büründü

AYDOS Ormanı etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar, Anadolu Yakası'nda da etkisini artırdı. O noktalardan biri Aydos Ormanı oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar, ormanı beyaza bürüdü.