Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
Ankara Polatlı'da 3+1 daire satılacak
Ankara Polatlı'da 3+1 daire...
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul'da 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamülü ele geçirildi

19 Eylül 2021 Pazar 14:37
7 Okunma
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İSTANBUL (DHA)

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul'daki bazı iş hanları ve depoları takip ederek, kaçak ürünlerin yakınlardaki depolarda bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve TAPDK bandrolü olmayan 4 bin 411 adet puro, 13 bin 580 adet sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, bin 308 paket sigara kâğıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 adet elektronik sigara, 18,6 kilogram tütün, 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. 

Kaçak ürünlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaçak Tütün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de Gaziler Günü töreni
Taksim'de Gaziler Günü töreni
Bağcılar’da Gaziler Günü törenle kutlandı
Bağcılar’da Gaziler Günü törenle kutlandı
İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında
İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında
DEAŞ davasında karar: 26 sanığa örgüt üyeliğinden hapis 
DEAŞ davasında karar: 26 sanığa örgüt üyeliğinden hapis 
12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı
12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Esenler'de 50 bin dolar değerinde eldiven çalan hırsızlar yakalandı
Esenler'de 50 bin dolar değerinde eldiven çalan hırsızlar yakalandı
Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı yapıldı
Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı yapıldı
Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma