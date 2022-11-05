İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından ülkeye kaçak yollarla sigara malzemesi getirerek piyasaya sürmeyi planlayan şüpheliler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin Zeytinburnu ve Küçükçekmece'deki iş yeri ve depo olarak kullandıkları adresleri belirledi. Polis, bu adreslere farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri toplam 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin kaçak puro, 19 kilogram nargile tütünü, 580 gram kaçak tütün, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 400 dal boş makaron, 7 nargile makinası ile 20 elektronik sigara ele geçirildi.