İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)



MERSİN'DE 30 BİN 821 CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP ELE GEÇİRİLDİ



Mersin Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında M.G.'nin evinde 17 bin 164, Ş.Ç.'nin evinde de 13 bin 657 cinsel güçü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. MERSİN, (DHA)