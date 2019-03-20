Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104291
ALTIN
229.451
DOLAR
5.4777
STERLİN
7.2493
EURO
6.2134
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
Her beyin tümörü hayatı tehdit...
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500 milyona yaklaştı
Kimlik avı saldırıları 2018’de 500...
Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday
Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası...
Fenerbahçeli Frey, Almanya'da ameliyat oldu
Fenerbahçeli Frey, Almanya'da ameliyat oldu
Türkiye, fidye saldırılarında Avrupa’da 1. sırada
Türkiye, fidye saldırılarında Avrupa’da 1....

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.. Öte yandan Mersin Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.. Öte yandan Mersin Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:32
0 Okunma
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

MERSİN'DE 30 BİN 821 CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP ELE GEÇİRİLDİ

Mersin Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında M.G.'nin evinde 17 bin 164, Ş.Ç.'nin evinde de 13 bin 657 cinsel güçü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. MERSİN, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOperasyonIlaçKaçakönce VatanMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi hanın bitmeyen çilesi
Tarihi hanın bitmeyen çilesi
“Banliyö hattı İstanbul Akvaryum’unun yolunu kolaylaştırdı”
“Banliyö hattı İstanbul Akvaryum’unun yolunu kolaylaştırdı”
Soğutma çalışmaları sürüyor
Soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Hadımköy'de fabrika yangını
Hadımköy'de fabrika yangını
Maltepe'de yangın
Maltepe'de yangın
Bakırköy'de kaza
Bakırköy'de kaza
Üsküdar'da kaza
Üsküdar'da kaza
Etiler'de silah sesleri 
Etiler'de silah sesleri 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans