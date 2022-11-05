Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza

İSTANBUL'da kaçak göçmenlerin yaşadığı 148 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 797 kaçak göçmen yakalanırken evlerini kiralayan 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira para cezası kesildi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:11
İstanbul'da kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için başlattıkları çalışmalarda, göçmenlerin yaşadığı 148 adres belirledi. Göçmenlerin kabalık gruplar halinde insani olmayan koşullarda yaşadıkları tespit edilen adreslere Ekim ayı içerisinde farklı zamanlarda helikopter destekli operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda 148 evde aralarında 'Tehdit' suçundan suç kaydı bulunan bir kişinin de bulunduğu 797 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için süreç başlatıldı. 

Öte yandan polis, kaçak göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için de çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalarda evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi. Gözaltına alınan 84 kişiye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi, evleri ise mühürlendi. Mühürlenen evlerden birinin mührünü kırıp içeride yaşamaya devam eden bir göçmen ise polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. 

Operasyonda  gözaltına alınan ve 'organizatör' olduğu belirtilen 3 kişi ise tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulGöçmenKaçak GöçmenEvKiraCezaİstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak saat operasyonu
Jandarmadan kaçak saat operasyonu
'Huzur İstanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuşturucu ele geçirildi
'Huzur İstanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Boğazı'nda "av günü" iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda "av günü" iptal edildi
İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele rakamlarını açıkladı
İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele rakamlarını açıkladı
İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'sahte pasaport' operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Beyoğlu’nda babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
Beyoğlu’nda babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
Vali Yerlikaya'nın katılımıyla kan bağışı rekor denemesi
Vali Yerlikaya'nın katılımıyla kan bağışı rekor denemesi
Kadıköy Belediyesi Başkanının makam odasına haciz
Kadıköy Belediyesi Başkanının makam odasına haciz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول