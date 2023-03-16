İstanbul'da "İlk Evim" projesinde kura çekimleri başladı

İstanbul

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerine İstanbul ile devam ediliyor.

İstanbul'daki "İlk Evim" projesi kapsamında ilk kura çekimi Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Tuzla Marina'da düzenlendi. Kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve TOKİ tarafından hazırlanan kısa film gösterisiyle başladı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilk evi için yolu açılan herkesi tebrik ederek, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olduğunu kaydetti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler ve sağlam şehirler için gayret gösterdiğini vurguladı.

Deprem ve sonrasındaki kentsel dönüşümün siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, siyaset yapan birçok kişinin muhalefet adına, bazen meclis üyeleri, şehir plancıları, mühendis ve mimar odaları, bazen de İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki bazı kurumsal yapılar içindeki kişi ve kurumların bütün kentsel dönüşüm projelerine çelme taktığını söyledi.

Projeleri engellemeye çalışanları insafa ve vicdana davet ettiğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilin. Kentsel dönüşüm projelerini, rantsal dönüşüm diye sulandırmanın hiçbir anlamı olmadığını herkes çıplak bir gerçek olarak gördü. Kimseyi telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmeyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından istirham ediyorum; bir yap-sat firmasına dönüştürdüğünüz, 1995'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu KİPTAŞ firmasını lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın Başkan çalıştay üstüne çalıştay yapılıyor. Toplantı üstüne toplantı yaptı. Tuzla'da biliyorum ki bir dairenin dahi dönüşümü yapılmadı, eyleme dönüşmeyen bu toplantıları İstanbul'umuza maalesef 4 yıl kaybettirdi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda kentsel dönüşüm için işine odaklanmasını istirham ediyorum."

475 bin 330 başvuru yapıldı

Konuşmanın ardından proje kapsamında ilçede inşa edilecek 20 bin 920 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine geçildi.

Toplamda 475 bin 330 başvurunun yapıldığı kurada, konutlardan 1046'sı şehit ve gazi yakını, 1046'sı engelli, 4 bin 184'ü emekli, 4 bin 184'ü genç ve 10 bin 460'ı diğer başvurular için ayrıldı. Kurada 1046 kontenjan yedek olarak belirlendi.

İlk kategoride yer alan şehit ve gazi yakınları için ayrılan 1046 konuta 381 başvuru geldiği için hepsi hak sahibi olarak açıklandı. Daha sonra diğer kategorilerin kura çekimine devam edildi.

Tuzla'daki konutlar için kura çekiminin 29 Mart'a kadar süreceği öğrenildi.

Engelli eşler el ele vererek, isimlerinin çıkmasını bekledi

"İlk Evim" projesinin engelli kategorisine başvuran ve eşi ile kura çekimi bekleyen Zeynep Telata, kirada oturduklarını dile getirdi.

Telata, heyecanlı olduklarını belirterek, "İnşallah bize çıkar. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza, Başkan'ımıza teşekkür ederim. Ev çıksa da çıkmasa da onlar zaten hep yanımdalar. Ne istersem kapılarını bana açıyorlar, hiç beni geri çevirmediler. Allah razı olsun, ben memnunum onlardan. Cumhurbaşkanımıza çok selam gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Zeynep Telata, Adıyamanlı olduğunu ve depremde birçok akrabasını kaybettiğini, orada yaşayan ablası ve yeğeninin ise yanlarına geldiğini dile getirdi.

Birol Telata ise eşiyle el ele vererek kuraya beklediklerini söyleyerek, "Çıksa da çıkmasa da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, bu fırsatı bize verdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, salonu dolduran vatandaşların, her kura çekiminde isimlerinin çıkmasını umut ve heyecanla beklediği görüldü.