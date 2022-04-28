Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.472,77
ALTIN
898,66
DOLAR
14,81
STERLİN
18,64
EURO
15,64
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da günübirlik kiralık evlere denetim 

İSTANBUL'da günübirlik kiralanan evlere yönelik operasyonda, kimlik bildiriminde bulunmayan, sisteme kayıtlı olmayan işletmelere ceza yağdı. Toplam 310 bin lira para cezası kesilirken, kurallara uymayan 5 işyeri mühürlendi.

28 Nisan 2022 Perşembe 09:56
İstanbul'da günübirlik kiralık evlere denetim 

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. 104 Ekip, 226 personel ile eş zamanlı yapılan denetimlerde 287 günübirlik işletme, 1260 kiralanan ev kontrolden geçirildi. Polisin kontrolleri sırasında kalanların kimlik bildiriminde bulunmayan 13 işletmeye 147 bin 305 lira, kimlik bildirim sistemine kaydolmayan 8 işletmeye 160 bin 716 lira, çalışan bildirimi yapmayan 2 işletmeye 2 bin 324 lira olmak üzere toplam 310 bin 363 lira para cezası kesildi. Kurallara uymayan 5 işletme de eksiklerini giderinceye kadar mühürlendi. 

DHA

Son Güncelleme: 28.04.2022 09:58
Anahtar Kelimeler:
PolisZabıtaEvKiralık EvAsayişİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar’da sahte pasaport imalatına suçüstü
Avcılar’da sahte pasaport imalatına suçüstü
Bariyerlere çarpan otomobil, su tahliye kanalına girdi
Bariyerlere çarpan otomobil, su tahliye kanalına girdi
İçerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
İçerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Kaza yapan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı
Kaza yapan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı
DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı
DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz
Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz
İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
İstanbul sahillerinde müsilaj geri mi dönüyor
Taksim Metro İstasyonu'nda yangın 
Taksim Metro İstasyonu'nda yangın 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma