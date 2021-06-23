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 İstanbul'da gök gürültülü sağanak

 İstanbul'da gök görültülü sağanak başladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:58
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 İstanbul'da gök gürültülü sağanak

İSTANBUL DHA 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Uyarının ardından bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda ise, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulGök GürültüSağanaköcne Vatan
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