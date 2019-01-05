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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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İstanbul'da gece boyunca kar alarmı

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı.

İstanbul'da gece boyunca kar alarmı

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:33
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İstanbul'da gece boyunca kar alarmı

Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. 

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi. 

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular'a ciddi problemler çıkarmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKışAlarm
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