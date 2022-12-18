İstanbul'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı  

İSTANBUL,(DHA)- Şüpheliler tarafından fuhuş yapmaya zorlanan 5 kadın ise koruma altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple, İstanbul'da organize şekilde fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere ait Ümraniye, Çekmeköy ve Şişli'deki 12 adrese 14 Aralık Çarşamba günü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş çetesi üyesi oldukları iddia edilen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 kadın ise koruma altına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.