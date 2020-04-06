Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
Son Dakika
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri...
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Siirt’te 2 köy ve 3...
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına...
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 574'e yükseldi
Kapat

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İSTANBUL'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:17
0 Okunma
İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFırtınaRüzgarYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı
AVM'nin merdivenleri altına girdi: 2'si ağır 3 yaralı
Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması
Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması
Nostaljik tramvay son seferini yaptı
Nostaljik tramvay son seferini yaptı
Silivri'den geri gönderildiler
Silivri'den geri gönderildiler
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor
Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti
Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti
Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı
Beşiktaş'ta demirli lüks tekne battı
Jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı
Jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı
Beykoz'da otomobil denize uçtu
Beykoz'da otomobil denize uçtu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı